Ikke i nyere tid har et republikansk primærvalg på forhånd set ud til at have haft en så sikker vinder som det, der kommer til at løbe af stablen i USA i 2024.

Det kan man forvisse sig om på både de sociale medier og i den amerikanske presse. Analyse på analyse har allerede givet USA’s tidligere præsident Donald Trump sejren. Med en føring på 52,2 pct. i den seneste vægtede måling fra analyseinstituttet FiveThirtyEight ser Donald Trump nærmest uovervindelig ud.