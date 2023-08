Lige nu forbereder beboerne i den amerikanske stat Californien sig på noget, man ikke har oplevet siden 1939.

Inden længe går den tropiske storm Hilary nemlig i land i det sydlige Californien, hvor vejrprognoserne varsler ekstremt vejr. Det har fået alt fra lokalt politi til USAs præsident til at reagere.

Tropiske storme og orkaner er almindelige gæster i Mexico, der ligger syd for Californien. National Weather Service (NWS) i San Diego fortæller dog til New Times, at det er »højst usædvanligt«, at en tropisk storm rammer Californien. Faktisk er det første gang nogensinde, at staten har måttet bruge dets stormvarselssystem, som advarer mod livsfarlige og katastrofale oversvømmelser.