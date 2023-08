Ifølge flere medier er der tale om en såkaldt racketeering-sag, hvilket betyder, at man kan dømme flere folk på samme tid som en kriminel organisation. Bestemmelsen blev på føderalt niveau i 1970’erne på succesfuld vis brugt til at optrevle mafiaen i USA.

Spørgsmålet er så nu om den også kommer til at ramme USA’s tidligere præsident Donald Trump.

Tre andre sager

Oplysningerne kommer frem på et tidspunkt hvor Donald Trump i forvejen er tiltalt i tre andre sager, der potentielt set kan give op til flere års fængsel. To af dem er anlagt af det amerikanske justitsministeriums særlige udpegede anklager Jack Smith, der både har tiltalt Trump på ulovlig vi at hjemtage topfortrolige dokumenter til sin vinterbolig Mar-a-Lago i Florida efter sit præsidentskab samt for i en sammensværgelse at have forsøgt at omgøre præsidentvalget i 2020.

Men til forskel fra Smiths to sager kan Trump ikke blande sig i sagen i Georgia, fordi den er anlagt i en stat. Det betyder, at han ikke kan benåde sig selv, sådan som det er blevet spekuleret i, at han vil forsøge at gøre, hvis han vinder præsidentvalget i 2024.

Søndag afslørede CNN, at distriktsanklageren Fani Willis tilsyneladende har fået fat i sms’er og e-mails, der forbinder Donald Trumps juridiske stab til et indbrud i Coffee Countys stemmemaskiner i Georgia. Tidligere er den mystiske sag blevet tilskrevet lokale Trump-støtter, der ville hjælpe den daværende præsident med at omgøre præsidentvalget i 2020.

Men ifølge CNN har distriktsanklageren indsamlet beviser, der indikerer, at der var tale om en bevidst aktion styret af folk fra toppen af Donald Trumps politiske organisation. Netop det forhold er vigtigt for anklagemyndigheden. For hvis den går efter at bevise sagen efter den meget omtalte ’mafia-paragraf’ skal den bevise, at Trump som en slags styrende boss koordinerede den samlede indsats for at omgøre valgresultatet i Georgia i 2021.

På den måde betragtes sagen i Georgia som helt afgørende ift. de mange andre juridiske angreb, der på det seneste har været mod Donald Trump.

På sit eget medie Truth Social svarede Donald Trump natten til tirsdag dansk tid tilbage på de mulige anklager fra distriktsanklageren Fani Willis. Her skrev han bl.a., at hun var ude på et fælde ham og anklagede hende for uredelighed.

Siden storjuryen mødtes mandag for at diskutere sagen og høre fremlagte vidner fra anklagemyndighedens side har flere bygninger i Atlanta været heftigt bevogtet fra politiets side. Der har dog ikke på nuværende tidspunkt været nogle optøjer i forbindelse med sagen.

Selve anklageskriftet er allerede blevet fremlagt og bliver i disse timer dissekeret af medier over hele verden. Også den fremtrædende jurist John Eastman er tiltalt i sagen. Eastman blev kendt, da han talte til arrangementet den 6. januar 2021 kun få timer før angrebet på Kongressen i Washington, hvor flere hundrede Tump-støtter forsøgte at forhindre at valgresultatet blev godkendt.

Det er tidligere kommet frem at Eastman producerede et i dag ekstremt omdiskuteret notat, der forklarede, hvordan falske valgmænd kunne omgøre valgresultatet af præsidentvalget i hele syv afgørende svingstater i USA.

Eksperter har siden kaldt notatet for juridisk uholdbart.

På en pressekonference umiddelbart efter offentliggørelsen af tiltalen forklarede Fani Willis, at de 19 tiltalte senest fredag middag skal melde sig for at blive fremstillet foran en dommer. Dermed ser det ud til at ikke bare Donald Trump men også flere andre tæt på ham nu bliver nødt til at forklare sig under juridske regler i sagen.