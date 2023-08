Presset DeSantis skifter kampagnechef for at indhente Trump

Han mener, at DeSantis skal være mere moderat for at have en chance for at blive Republikanernes kandidat.

Den nye kampagnechef er endnu et markant træk fra DeSantis-kampagnen.

I juli blev over en tredjedel af staben på kampagnen fyret, mens der også blev lavet flere rokader i toppen af hierarkiet.

Den nye kampagnechef, James Uthmeier, er guvernørens stabschef og en af hans nærmeste rådgivere. Men han har ikke meget kampagneerfaring, skriver New York Times.

Generra Peck skal i stedet for kampagnechef være kampagnens chefstrateg.

- James Uthmeier har været en af guvernørens toprådgivere i årevis.

- Han skal bruges, hvor der er mest brug for ham: Arbejdende hånd i hånd med Generra Peck og resten af holdet for at sætte guvernøren i den bedste position til at vinde primærvalget og slå Joe Biden, siger Andrew Romeo.