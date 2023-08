Fakta: Det står der i anklageskriftet mod Donald Trump

Trump spredte i tiden efter præsidentvalget i 2020 adskillige påstande om, at valget var sket med omfattende svindel. Han fremsatte aldrig dokumentation for sine påstande, og ifølge anklageskriftet vidste han godt, at han reelt havde tabt.

- I mere end to måneder efter valget 3. november 2020 spredte den tiltalte løgne om, at resultatet var præget af svindel, og at han faktisk havde vundet, står der i anklageskriftet.

- Disse påstande var falske, og den tiltalte vidste, at de var falske.

- Men den tiltalte udbredte dem alligevel - og skabte en intens stemning af mistillid og vrede og udviskede tilliden til den offentlige administration af valget for at få sine falske påstande til at virke troværdige.

Tiltaleforhold kan udløse lang fængselsstraf

Forholdene i sagen, der handler om, at Donald Trump obstruerede officiel proces, er allerede blevet prøvet i retten i tidligere sager om stormløbet mod The Capitol. De har begge en strafferamme på maksimalt 20 års fængsel.

Forholdet om sammensværgelse mod rettigheder stammer fra tiden, efter at slaveri blev ulovligt i USA. Her kan straffen være op til ti års fængsel.

Sagen skal føres for dommer kendt fra stormløbssager

Det bliver dommeren Tanya S. Chutkan, som skal tage stilling til sagen. Hun er kendt for at være blandt de hårdeste afstraffede af folk, der er blevet kendt skyldige for deres rolle i stormløbet på The Capitol.

Kilde: CNN.