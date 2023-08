Donald Trump giver alle baghjul. Derfor er han næsten umulig at slå

Da Donald Trump indtog scenen i weekenden ved årets største republikanske valgevent i delstaten Iowa, blæste en sang ud af højttalerne med ordene »en kunne ende med at komme i fængsel, men en kunne også blot blive præsident«.

Ironien var tydelig og en stikpille til hans kritikere, og den lyriske strofe skal ses i lyset af, at Trump ved udgangen af sommeren kan være tiltalt i hele fire straffesager. Men også at det ikke nødvendigvis betyder noget for hans jagt på at genvinde præsidentposten på ny i 2024. Måske snarere tværtimod.