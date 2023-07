Trump-udfordrer fyrer en tredjedel af sine kampagneansatte

Og så står han muligvis over for en ny føderal tiltale om hans rolle i stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

I alt har Ron DeSantis fyret 38 medarbejdere på tværs af en række afdelinger.

- Efter et gennemgående gennemsyn af vores organisation, har vi taget en række yderligere, aggressive skridt for at strømline vores aktiviteter og give Ron DeSantis den bedste mulighed for at vinde primærvalget og besejret Joe Biden (USA’s nuværende præsident, red.), siger Ron DeSantis’ kampagnemanager, Generra Peck, i en udtalelse ifølge Politico.

44-årige Ron DeSantis var tirsdag på vej til en begivenhed i Tennessee involveret i et biluheld, hvor han dog ikke kom til skade, oplyste hans talsmand Bryan Griffin ifølge nyhedsbureauet Reuters tidligere.