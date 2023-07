USA’s tidligere præsident Donald Trump oplyser, at han i et brev fra særanklager Jack Smith er blevet informeret om, at han er centrum for en efterforskning vedrørende stormløbet mod USA’s Kongres 6. januar 2021.

Det skriver han i et opslag på sit sociale medie, Truth Social, tirsdag.

Ifølge Trump har han fået fire dage til at melde sig til den særlige anklagejury, der er i færd med at efterforske det dødelige stormløb på USA’s Kongres i Washington D.C. i januar 2021.