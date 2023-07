Styrelse i USA godkender vaccine mod RS-virus til børn

Det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at virusset, der kan være livstruende hos meget unge og ældre personer, sender titusindvis af amerikanske børn på hospitalet hvert år.

RS-virusset er en almindelig forkølelseslignende sæsonvirus, som er ufarlig for de fleste raske mennesker.

AP skriver, at den amerikanske lægemiddelstyrelse har godkendt vaccinen til børn op til to år, som har en øget risiko for at blive alvorligt ramt af virusset.

Vaccinen vil blive solgt under navnet Beyfortus. Ifølge AP vil retningslinjerne for, hvem der præcis kan få vaccinen blive besluttet i begyndelsen af august.