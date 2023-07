NBA-stjerneskuds vagt efterforskes for at slå Britney Spears

- Jeg så en atlet i min lobbyen på mit hotel, da jeg var på vej ud for at spise. Senere tog jeg på en restaurant på et andet hotel og så ham igen. Så besluttede jeg mig for at gå hen og lykønske ham med hans succes, skriver hun.

- Der var ret høj musik, så jeg prikkede ham på skulderen for at få hans opmærksomhed. Jeg er godt bekendt med spillerens udtalelser, hvor han siger, at jeg ”tog fat i ham bagfra”, men jeg prikkede ham altså bare på skulderen.

Spears skriver, at vagterne slog hende i ansigtet med baghånd uden at se sig for - alt sammen foran menneskemængden.

- De slog mig næsten om kuld og mine briller faldt af mit ansigt, skriver sangerinden.

Las Vegas’ politi bekræfter, at det efterforsker hændelsen.

- 5. juli 2023 omkring klokken 23.00 rykkede Las Vegas Politikreds ud til en bygning på Las Vegas Boulevard vedrørende en efterforskning af et overfald, siger politiet i en udtalelse.

- Hændelsen er blevet dokumenteret som en anmeldelse, og der er ikke foretaget nogen anholdelser eller givet nogen bøder.