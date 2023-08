Vil Californien blive umulig at forsikre i fremtiden?

Mens verden stadig kæmper med at finde en vej ud af den omsiggribende klimakrise, siger flere af USA’s største forsikringsselskaber nu pænt farvel til indenfor en overskuelige fremtid at ville forsikre huse og biler i Californien.

Situationen er så bizar, at flere eksperter advarer om, at der er steder i Californien, der er så ubeboelige, at de bør lukkes ned, hvis ikke USA’s folkerigeste stat i fremtiden skal blive truet af en decideret forsikringsdød.