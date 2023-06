Kina: USA må vælge mellem samarbejde eller konflikt

Et møde mellem nogle af de mest højtstående politikere i USA og Kina sluttede mandag en time senere end planlagt.

Det skriver det britiske medie BBC.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, og den kinesiske topdiplomat Wang Yi talte således sammen i tre timer i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Her sagde Wang Yi, der er en af Kinas mest magtfulde politikere, at de to lande må vælge mellem ”samarbejde eller konflikt”.