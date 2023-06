Daniel Ellsberg er død: Lækkede papirer om Vietnamkrigen

Ellsberg er siden lækket af de famøse papirer blevet beskrevet som en fredsaktivist.

Nixons daværende nationale sikkerhedsrådgiver, Henry Kissinger kaldte Ellsberg for ”USA’s farligste mand”, som for enhver pris måtte standses.

Da Ellsberg forsøgte i 1971 at få New York Times til at trykke Pentagon-papirerne, bremsede regeringen avisen med et forbud. I en fælles aktion bragte flere amerikanske aviser samtidig historien. Deres erklærede mål var at forsvare pressefriheden.

Det var Ellsbergs håb at få standset USA’s krig i Vietnam. Det gav han et væsentligt bidrag til.