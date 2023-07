»Ron DeSantis er fuldstændig kuk-kuk. Hvis Disney World lukker på grund af ham, så ryger hele lortet ud i lokummet,« siger Ann Gallagher, der arbejder som manager på det iøjnefaldende frugtmarked Eli’s Orange World i byen Kissimmee nogle få kilometer fra Disney World i Florida.

Ann Gallagher går scenevant rundt mellem kunderne, der er stoppet op uden for hendes butik for at se på alt fra krokodillehoveder af plastic til appelsiner og T-shirts. Normalt er Eli’s Orange World noget af et tilløbsstykke.