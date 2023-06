USA’s tidligere præsident Donald Trump har allerede gjort det klart, at han ikke vil lade nogen som helst tiltale imod ham influere på hans kamp for at blive valgt som USA’s præsident i 2024. Tværtimod vil han anvende anklagerne til at opildne sin base af såkaldte MAGA-republikanere endnu mere.

Lørdag fik amerikanerne og resten af verden så en forsmag på, hvad der er i vente.