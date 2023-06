Hård Trump-kritiker melder sig ind i republikansk præsidentkamp

Mandag gjaldt det den tidligere vicepræsident Mike Pence.

Christie stillede op til præsidentvalget i 2016 som en af de republikanske kandidater. Senere trak han sig og erklærede efterfølgende sin støtte til Donald Trump, der som bekendt endte med at vinde over demokraten Hillary Clinton.

Ifølge The New York Times er det planen, at Christie vil annoncere, at han stiller op ved en begivenhed i New Hampshire tirsdag aften amerikansk tid.

Christie er en af de republikanere, der har kritiseret Donald Trump, som han altså selv har støttet tidligere.