Pence har papirarbejdet på plads før præsident-kapløb

USA’s tidligere vicepræsident Mike Pence har indgivet de nødvendige dokumenter til USA’s føderale valgkommission.

Dermed kan han stille op til Republikanernes primærvalg i kampen om at blive partiets præsidentkandidat, der i sidste ende skal forsøge at vinde nøgler til Det Hvide Hus ved valget næste år.

Flere har meldt sig ind i kampen om at blive Republikanernes kandidat. Få et overblik her:

* Mike Pence: Han var vicepræsident under Donald Trump. Det er ventet, at Pence onsdag vil udsende en video og holde en tale, hvor han meddeler, at han stiller op.

* Donald Trump: Den 76-årige tidligere amerikanske præsident, der besad embedet fra 2017 til 2021, meddelte i november sidste år, at han ville stille op.

* Ron DeSantis: Floridas guvernør præsenterede sit kandidatur i slutningen af maj. Haner 44 år.

* Tim Scott: 57-årige Tim Scott sidder i Senatet, som han var været en del af siden 2013.

* Nikki Haley: Hun er 51 år og er tidligere guvernør i South Carolina. Fra januar 2017 til december 2018 var hun USA’s ambassadør i FN.

* Vivek Ramaswamy: Han er tidligere bioteknologiinvestor og nuværende forfatter samt politisk kommentator. Han er 37 år.

* Asa Hutchinson: 72-årig Hutchinson er tidligere guvernør i Arkansas fra 2015 til januar 2023. Han er tidligere medlem af Repræsentanternes Hus og er en af de republikanere, der åbent har kritiseret Donald Trump.

* Larry Elder: Han er 71 år, politisk kommentator og radiovært.

Kilder: New York Times og Reuters.