Talte med sig selv og fortalte psykolog om sit vidunderlige liv: Nye dokumenter kaster lys over Jeffrey Epsteins 36 dage i fængsel

Jeffrey Epstein døde den 10. august 2019 i Manhattan Correctional Center, mens han sad anklaget for menneskehandel og overgreb på adskillige mindreårige piger.

Selvom obduktionsrapporten konkluderede, at der var tale om selvmord, satte Epsteins død gang i og konspirationer. Hans magtfulde netværk med personer som prins Andrew, George Mitchell, Harvey Weinstein, Bill Clinton og Donald Trump satte gang i en teori om, at der ikke var tale om selvmord, og at personer fra den magtfulde elite var nervøse for, at Epstein havde informationer om dem, og at han ville trække dem med sig i faldet under en retssag.

De nye dokumenter, som nyhedsbureauet AP har fået aktindsigt i, viser, at Epstein havde svært ved at finde sig til rette i fængslet, og at hans tilstand blev forværret, som dagene gik.