På Truth Social har han eksempelvis delt en video af en rumraket med teksten ”Ron 2024”, der er klar til at blive affyret, men i stedet vælter og sprænger i luften.

Trump har længe talt dårligt om DeSantis og givet ham øgenavne.

DeSanctus, som han skriver onsdag aften på Truth Social, er et af dem. Sanctus er latin for ”hellig” og er også betegnelsen for en hymne i kristne ritualer.

Trump bruger også øgenavnet DeSanctimonious om sin rival. Sanctimonious er engelsk for skinhellig.

- Jeg vil gerne ønske ”Rob” DeSanctimonious tillykke med endelig at have annonceret, at han stiller op som præsident for USA.

- Forhåbentlig får han den fulde oplevelse af at blive angrebet af marxisterne, kommunisterne og de radikale venstreorienterede tosser i vores land, lød det fra Trump på Truth Social, kort inden DeSantis’ annoncering.