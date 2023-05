Der er milliarder af dollar på spil ikke bare for USA men også for resten af verden, når USA’s præsident Joe Biden sammen med formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Kevin McCarthy, i disse dage forsøger at nå til enighed om USA’s såkaldte gældsloft.

Men hvad er et gældsloft egentlig, og hvad vil der ske, hvis ikke parterne når til enighed?