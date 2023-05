Talsperson: Harry og Meghan involveret i en ”nær katastrofal” biljagt

- Biljagten var flere gange ved at resultere i sammenstød med andre bilister, fodgængere og også to betjente.

Politiet i New York bekræfter i en udtalelse, at en hændelse fandt sted, hvor adskillige fotografer ”gjorde Harry og Meghans køretur udfordrende”.

Det skriver BBC.

Det fremgår ikke, om Harry og Meghan har valgt at anmelde hændelsen.

Borgmester i New York Eric Adams forventer at blive briefet yderligere senere onsdag. Han betvivler umiddelbart, at biljagten skulle have strakt sig over to timer.