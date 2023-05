Aftale om USA's gældsloft kan lande senere på ugen

Joe Biden ønsker at udvide den amerikanske statsgæld, så han kan få råd til at implementere politikker, der sørger for fødevarer og monetær hjælp til familier, som stadig mærker effekten af coronapandemien og inflation.

Republikanerne har imidlertid ikke vist sig uvillige til at hæve statsgælden for at få sådanne politikker implementeret. De kræver dog, at hjælpepakkerne skal betinges af et beskæftigelseskrav for at øge arbejdsudbuddet.

Det afviste Biden pure i weekenden.

Kevin McCarthy siger efter tirsdagens møde, at Republikanerne kun vil gå med til at hæve gældsloftet, hvis Joe Biden kan sænke mængden af offentlige udgifter.

- Vi kan godt hæve gældsloftet, hvis vi begrænser, hvad vi kommer til at bruge fremadrettet, siger McCarthy.