Tusindvis af migranter forsøgte at nå USA inden nye asylregler

Det er dog endnu uklart, hvordan de nye asylregler kommer til at blive implementeret de kommende dage.

Lige inden ”Title 42” indgav immigrationsfortalere repræsenteret af borgerorganisationen ACLU en skrivelse, hvor de anfægter de nye regler. De mener, at de nye regler er et brud på amerikanske lov og internationale aftaler.

Marsha Espinosa, der er talsperson for USA’s ministerium for indenrigssikkerhed, forsvarer de nye regler og siger, at de ”går efter at skabe incitament for at gøre brug af lovlige veje” i stedet for at krydse grænsen ulovligt.

Migranter, som nyhedsbureauet Reuters har talt med, siger, at de havde hørt, at det ville blive sværere at komme ind i USA efter 11. maj, og de derfor havde skyndt sig for at nå det inden.