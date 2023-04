Ny lov giver DeSantis lov til at stille op mod Trump som guvernør

Det skete, efter at han havde vundet en knusende sejr ved midtvejsvalget sidste år.

Siden er han flere gange blevet omtalt som Donald Trumps største rival, hvis altså han beslutter sig for at stille op som Republikanernes bud på en præsidentkandidat.

44-årige DeSantis har endnu ikke meddelt, om han vil stille op.

Det er tredje år i træk, at Republikanerne i Florida, som har flertal i begge delstatens kamre, har gennemført ændringer af valglovgivningen.

Republikanernes lovændring kommer, kort tid før at DeSantis i løbet af de kommende uger ventes at annoncere, at han tilslutter sig ræset om at blive Republikanernes præsidentkandidat, skriver Politico.

Under et besøg i Israel torsdag insisterede han dog på, at han endnu ikke har besluttet sig, da han talte med de fremmødte journalister.