Ron DeSantis har erklæret krig mod Mickey Mouse, og krigen eskalerer for øjeblikket voldsomt.

»Der er en ny sherif i byen,« som Florida-guvernøren, der er Donald Trumps største rival til at blive republikanernes præsidentkandidat næste år, har sagt om sit store opgør med Walt Disney.

Forleden truede Ron DeSantis sågar med at placere et fængsel klos op ad Disneys populære temaparker i Orlando i Florida for at få hævn over underholdskoncernen, som han er blevet rasende på.