Advokaterne havde allerede indtaget deres pladser i retssalen, og århundredets største medieskandale, som den er blevet kaldt, var klar til at blive udpenslet for hele verden, da dommeren under det første retsmøde mod USA’s mest sete tv-kanal, Fox News, pludselig forlængede frokostpausen.

Tre timer senere sendte han til stor overraskelse de tålmodigt ventede 12 nævninge og tilhørere hjem med besked om, at der var indgået forlig i den historiske retssag, som allerede inden retsmødet havde udstillet USA’s mest magtfulde konservative mediestemmer for at propagandere for en kæmpe valgløgn.