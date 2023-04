George Floyds drabsmand fik afslag på ønske om ny retssag

Hændelsen blev filmet på video og gik verden rundt.

Men to uger efter, at dommen var faldet, argumenterede Chauvins advokat for, at retssagen burde gå om.

Begrundelsen var, at både anklagemyndighed og nævninger angiveligt havde begået forseelser, at der var retlige fejl under sagen, og at dommen var i strid med loven.

Advokaten sagde på det tidspunkt, at retssagen burde være flyttet uden for Minneapolis. Her havde Floyds død resulteret i måneder med massive protester og en storm af medieopmærksomhed.