Dermed satte hun spørgsmålstegn ved afhøringen af Craig Ramon, der er ven af Terry Anderson og tidligere har afgivet forklaring i sagen. Han forklarede, at han hørte et skrig, før han så Paltrow køre ind i Anderson.

Paltrow nægter dog denne beskyldning. Hun forklarede fredag, at Ramon befandt sig omkring 12 meter væk fra hændelsen og dermed ikke var i stand til at bedømme, hvem der var skyld i hvad.

Paltrow har besvaret sagsanlægget med selv at lægge sag an mod Anderson. Hendes advokat siger, at beskyldningerne er noget ”helt og aldeles vrøvl”.

Paltrow sagsøger Anderson for én dollar i erstatning. Hun har desuden beskyldt Anderson for at overdrive sine skader og forsøge at udnytte skuespillerens berømmelse og rigdom.