Gwyneth Paltrow i retten: Afviser hensynsløs kørsel ved skiulykke i 2016

Han tilføjer, at ”distraherede skiløbere forårsager styrt”.

Ifølge anklageren har sammenstødet haft store konsekvenser for 76-årige Anderson. Han hævder blandt andet, at manden før i tiden var udadgående og charmerende, men at det ikke længere er tilfældet.

Paltrow har besvaret sagsanlægget med selv at lægge sag an mod Anderson. Hendes advokat siger, at beskyldningerne er noget ”helt og aldeles vrøvl”.

Paltrow sagsøger Anderson for 1 dollar i erstatning.

Ifølge Paltrows advokat, Steve Owens, var hun netop gået i gang med at køre ned ad løjpen, da et par ski dukkede op mellem hendes ben, og en mand styrtede ind i hendes ryg. Det skriver BBC.

Paltrow har desuden beskyldt Anderson for at overdrive sine skader og forsøge at udnytte skuespillerens berømmelse og rigdom.