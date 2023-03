Sådan havnede min kone og jeg i et retsopgør med Ikea om 170 mio. kr.

Forleden dumpede et ret undseeligt brev fra USA ind ad vores brevsprække. Mindre end et postkort og så småt, at det sagtens kunne have forputtet sig blandt brochurer og være røget i skraldespanden. Men det gjorde det så heldigvis ikke.

Af brevet fremgik det med bittesmå bogstaver, at vi var med i et retsopgør mod Ikea og kunne være berettiget til erstatning. Ikea havde allerede accepteret at indbetale godt 24 mio. dollars – svarende til 170 mio. kr. – til en forligsfond, selv om kæden fastholder sin uskyld.