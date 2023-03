Republikanerne går nu videre i sine angreb på Demokraterne i sagen om de såkaldte Twitter-files ved også at beskylde det amerikanske handelstilsyn, Federal Trade Commission, FTC, og dets formand, demokraten Lina Khan, for bevidst at ville lukke munden på Twitters ejer, Elon Musk.

Det står klart efter en højdramatisk høring i Det Juridiske Udvalg under Repræsentanternes Hus i Kongressen i sidste uge, da udvalgets formand, republikaneren Jim Jordan, fremlagde nye beviser i sagen.