Det var under en massiv pressedækning, at USA’s tidligere præsident Donald Trump forleden iført en rød Make America Great Again-kasket holdt sin tale i byen East Palestine i Ohio.

Han stod på den lokale brandstation foran en flok hærdebrede brandmænd. Med sig havde han byens borgmester, Trent Conaway, og den republikanske nyvalgte senator J.D. Vance, og i de næste minutter gjorde han det, der siden har vakt opsigt i USA.