FBI finder et enkelt fortroligt dokument i Mike Pences hjem

Både Trump og Biden bliver efterforsket af særlige udvalg for at have tilbageholdt fortrolige dokumenter. Det skriver Reuters.

I januar opfordrede USA’s statsarkiv tidligere præsidenter og vicepræsidenter til at undersøge, om de ligger inde med fortrolige dokumenter. Arkivet sendte et brev til de seneste seks administrationers præsident og vicepræsident.