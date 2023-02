Nævningeting har frifundet Elon Musk for ansvar i sag om Tesla-tweet

Et nævningeting i USA har afgjort, at Teslas administrerende direktør, Elon Musk, ikke er ansvarlig i en sag om svindel på grund af et tweet, han udsendte om elbilproducenten i 2018.

Sagen har kørt ved en domstol i San Francisco og drejer sig om et tweet, hvori Musk skrev, at han overvejede at afnotere Tesla for 420 dollar per aktie.