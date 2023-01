Donald Trump får igen adgang til Facebook og Instagram

Dermed har han været udelukket i to år.

- Sådan noget skal aldrig igen ske for en siddende præsident eller andre som ikke har fortjent straffen, udtaler Trump efter meldingen fra Meta i et opslag på sit eget sociale medie, Truth Social.

- Facebook, som har tabt millioner af dollar i værdi efter at have fjernet jeres yndlingspræsident, mig, har lige annonceret, at de genindsætter min profil, skriver Trump.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times forventes ekspræsidenten at få adgang til sine profiler i løbet af de kommende uger.