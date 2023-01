Biler forsvinder ned i enorme huller i vejen. Træer rives op med rode, og skrænter forvandles til mudderskred. Langs kysten er nogle af verdens dyreste luksusvillaer oversvømmet af regn.

Efter flere års endeløs tørke synes et dramatisk uvejr med sønderrivende storme og masser af nedbør ikke at have nogen ende i Californien.