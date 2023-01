Bedemand i Colorado har fået 20 års fængsel for at sælge kropsdele

Nyhedsbureauet Reuters beskriver salg af kropsdele i USA som en nærmest ureguleret industri.

Det er ganske vist ulovligt at sælge organer som hjerter, nyrer og sener til transplantation. De skal doneres.

Men salg af kropsdele såsom hoveder, arme og rygsøjler til forskning og uddannelse - hvilket var det, Hess gjorde - er ikke reguleret af føderal lovgivning.

Den føderale sag blev indledt efter en serie undersøgende artikler fra Reuters mellem 2016 og 2018. Flere tidligere ansatte fortalte, at Hess og Koch udførte uautoriserede dissekeringer af lig. Et par uger efter at en historie blev udgivet i 2018, ransagede forbundspolitiet FBI virksomheden.

Anklagerne lagde blandt andet vægt på, at Hess videresolgte kropsdele efter at have løjet over for efterladte om at have kremeret den afdøde.