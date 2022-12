Nævningeting har fundet Harvey Weinstein skyldig i voldtægt

I flere tilfælde har Weinstein ifølge anklagerne onaneret foran dem og derefter voldtaget dem eller befamlet dem.

70-årige Weinstein har sagt, at det hele foregik med samtykke, og han erklærede sig derfor uskyldig.

Hans forsvarsadvokater argumenterede under sagen for, at kvinderne havde sex med Weinstein, fordi de mente, at det kunne fremme deres karriere.

De siger, at det var en del af en omfattende kultur i filmbranchen. I to tilfælde siger advokaterne også, at anklagerne er fabrikeret.