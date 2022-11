Verdens største aktive vulkan bobler for første gang i 38 år

Hawaiis myndigheder oplyser, at evakueringsmuligheder er tilgængelige, men at der for nu ikke er nogen tegn på, at lava vil true beboede områder. Der er heller ikke udstødt evakueringsordrer.

Omkring halvdelen af alle Mauna Loas registrerede udbrud, har begrænset sig til vulkanen, lyder det fra myndighederne.

Flyselskabet South West Airlines har mandag aflyst sin afgange fra Hilos lufthavn. Fem fly til og fra Honolulu er aflyst.

Mauna Loas bjergtinde ligger blot 34 kilometer vest for Kilauea, en mindre vulkan. Den gik i udbrud i 2018 og ødelagde her mere end 700 huse og tvang dermed adskillige af øens indbyggere til at forlade deres hjem.