Demokrat fra yup'ik-folket slog Sarah Palin i Alaska

Resultatet er en skuffelse for Sarah Palin, som ønsker at gøre politisk comeback, 14 år efter at hun blev verdenskendt, da præsidentkandidat John McCain valgte hende som sin makker i præsidentvalget i 2008.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hun havde en baggrund som populær borgmester og guvernør i Alaska, men i valgkampen gjorde hun sig mest bemærket for sin mangel på politisk erfaring på den store scene.

McCain og Palin tabte valget, men Palin blev alligevel en stjerne i konservative kredse og blandt andet en ledende figur i den højreorienterede Tea Party-bevægelse.

Hun skrev en storsælgende selvbiografi og var vært på flere tv-programmer. Hun blev endda vurderet til at være en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer af magasinet Time.