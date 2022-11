Lisa Murkowski har tidligere vist sig overlevelsesdygtig mod udfordringer fra partiets yderfløj.

I 2010 blev hun slået af en Tea Party-kandidat ved Republikanernes primærvalg.

Men selv uden hendes navn på stemmesedlen lykkedes det hende at få 40 procent af vælgerne i Alaska til at skrive hendes navn på deres stemmeseddel som en såkaldt ”write-in”-kandidat - og vel at mærke stave det, så stemmerne blev godkendt. Det var nok, til at Murkowski blev genvalgt uden sit eget partis støtte.

Murkowskis sejr får dog ingen betydning for flertallet i Senatet, som Demokraterne allerede sikrede sig i midten af november med Catherine Cortez Mastos sejr i Nevada.

Demokraterne har således sikret sig 50 af de i alt 100 senatspladser.