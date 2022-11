Nancy Pelosi genopstiller ikke som leder for Demokraterne

Den amerikanske politiker Nancy Pelosi genopstiller ikke til posten som Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus.

Det skriver AFP.

- Jeg søger ikke genvalg til Demokraternes ledelse i den næste kongres.

- For mig er tiden nu inde til, at en ny generation skal lede Demokraternes partibestyrelse, som jeg har så dyb respekt for, siger den 82-årige Pelosi.