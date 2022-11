McConnell genvalgt som republikanernes leder i Senatet

- Jeg skal ingen steder, sagde Mitch McConnell ifølge AP ovenpå afstemningen.

Rick Scott udfordrede McConnell ovenpå et skuffende republikansk midtvejsvalg, hvor Scott efterfølgende har kritiseret netop McConnell.

- Jeg er ikke tilfreds med status quo, og jeg føler, at vi burde have et alternativ, havde Scott sagt til CNN inden afstemningen i det republikanske parti.

McConnells modstandere havde tidligere forsøgt uden held at udskyde afstemningen om partiets lederskab i Senatet, til valget i Georgia var afgjort efter anden valgrunde den 6. december.