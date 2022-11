Stopuret begynder nu for alvor at tikke nedad ift. afgørelsen af, hvem der vinder magten over Senatet ved dette års midtvejsvalg.

Det stod klart natten til lørdag dansk tid, efter at nyhedsbureauet AP samt flere andre medier har udråbt demokraten Mark Kelly som vinder af valget til Senatet i Arizona. Med valget er Demokraterne nu kun én plads fra at genvinde magten over Senatet.