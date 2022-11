09/11/2022 KL. 19:10

Efter midtvejsvalget: Joe Biden står stadig op

Analyse: Selv om intet endnu er afgjort, ser det ud til, at USA’s præsident, Joe Biden, i hvert fald har undgået det værste blodbad ved tirsdagens midtvejsvalg. Spørgsmålet er nu, hvad det betyder de næste to år for USA’s præsident.