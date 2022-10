Nancy Pelosi: Familien og jeg er traumatiseret af angreb

Det er tidligere blevet oplyst, at Paul Pelosi måtte igennem en operation for kraniebrud. Læger forventer, at han kommer sig helt.

- Vid, at de mange bønner og varme hilsner fra så mange i Kongressen er en trøst for vores familie og hjælper Paul med at komme sig, skriver Nancy Pelosi.

- Han får det fortsat bedre.

82-årige Nancy Pelosi var i Washington D.C., da angrebet fandt sted, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun fløj til San Francisco i timerne efter angrebet for at være sammen med sin mand.

Nancy Pelosi er som formand for Repræsentanternes Hus nummer tre i det politiske hierarki i USA. På dele af den amerikanske højrefløj er hun et af de mest fremtrædende hadeobjekter.