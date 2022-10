USA vil revurdere saudisk forhold efter lussing fra olielande

I sidste uge vakte de 13 lande i Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) og deres ti allierede - også kaldet Opec+ - vrede i Det Hvide Hus. Det skete, da landene besluttede at reducere olieproduktionen med to millioner tønder om dagen fra november.

Beslutningen har øget frygten for, at oliepriserne kan stige.

- Præsidenten har været meget klar i mælet om, at dette er et forhold, som vi må fortsætte med at vurdere, og som vi er nødt til at være villige til at vende tilbage til.

- Særligt i lyset af Opec-beslutningen tror jeg, at det er der, han står, siger John Kirby til CNN.