SpaceX-besætning når sikkert frem til international rumstation

Der er tale om Nicole Aunapu Mann og Josh Cassada fra USA, den japanske veteran Koichi Wakata, der tidligere har været med på fire rumflyvninger, samt den 38-årige kosmonaut Anna Kikina, som er den første russer om bord på et amerikansk rumfartøj i 20 år.

Inddragelsen af Kikina er et tegn på et fortsat rumsamarbejde mellem USA og Rusland trods voksende spændinger mellem de to lande som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Anna Kikina sluttede sig til SpaceX-flyvingen som del af en aftale, der blev underskrevet i juli mellem Nasa og den russiske rumfartsadministration, Roscosmos.