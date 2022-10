Opec-lande trodser USA og reducerer olieproduktionen

Biden siger, at han på grund af onsdagens beslutning vil fortsætte med at bruge fra den amerikanske oliereserve i det omfang, det er nødvendigt.

Tidligere i år annoncerede Biden og hans administration det største salg nogensinde fra den amerikanske oliereserve: 180 millioner tønder olie på seks måneder fra maj.

Mængden af olie i reserven er nu på det laveste siden 1984 med omkring 416 millioner tønder olie.

Saudi-Arabien og andre Opec+-lande siger, at onsdagens beslutning er et forsøg på at forhindre udsving i olieprisen.

Lande, der eksporterer råolie, men som ikke er medlem af Opec, omtales som Opec+-lande. Blandt Opec+-landene er Rusland.

Vesten har beskyldt Rusland for at bruge energi som et våben i krigen i Ukraine. Rusland beskylder til gengæld Vesten for at bruge finansielle systemer som et våben mod Rusland efter invasionen.