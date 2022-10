Kapsel med amerikanere og en russer er på vej til ISS

De tre astronauter er Nicole Aunapu Mann og Josh Cassada fra Nasa samt, japaneren Koichi Wakata.

I kølvandet på krigen i Ukraine har rumsektoren været et af de få samarbejdsområder, der har overlevet de voldsomme spændinger mellem Rusland og USA.

Dertil har Nasa valgt at beholde en fuld bemanding i sin afdeling i Moskva til samarbejdet med de russiske kolleger, skriver Tass.

Det præcise antal ansatte på Nasas hold i Rusland er fortroligt.

For to uger siden fløj to russiske kosmonauter, Sergej Prokopyev og Dmitri Petelin, ud til ISS sammen med Nasa-astronauten Frank Rubio. De blev sendt derud i en Soyuz-kapsel fra det russiske rumanlæg Baikonur i Kasakhstan.